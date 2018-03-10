Моуринью и Клопп назвали стартовые составы на матч "МЮ" - "Ливерпуль"

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Моуринью и Клопп назвали стартовые составы на матч "МЮ" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвали стартовые составы своих команд на очный матч, который пройдёт в рамках 30-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Матич, Мата, Алексис Санчес, Лукаку, Рэшфорд.
 
"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" начнётся в 15:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 30 43
8 Лестер Сити 30 40
9 Эвертон 30 37
10 Уотфорд 29 36
11 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
12 Борнмут 29 33
13 Ньюкасл Юнайтед 30 32
14 Суонси Сити 30 31
15 Хаддерсфилд Таун 30 31
16 Вест Хэм Юнайтед 30 30
17 Саутгемптон 30 28
18 Кристал Пэлас 30 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 30 20
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