Моуринью и Клопп назвали стартовые составы на матч "МЮ" - "Ливерпуль"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвали стартовые составы своих команд на очный матч, который пройдёт в рамках 30-го тура АПЛ.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Мактоминей, Матич, Мата, Алексис Санчес, Лукаку, Рэшфорд.



"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Джан, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Мане, Салах, Фирмино.

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" – "Ливерпуль" начнётся в 15:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru