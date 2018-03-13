Моуринью и Монтелла определились со стартовыми составами на матч "МЮ" - "Севилья"

Главные тренеры английского "Манчестер Юнайтед" и испанской "Севильи" Жозе Моуринью и Винченцо Монтелла определились с составами своих команд на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Янг, Матич, Феллаини, Лингард, Рэшфорд, Санчес, Лукаку.

"Севилья": Рико, Меркадо, Кьяер, Лангле, Эскудеро, Н'Зонзи, Васкес, Банега, Корреа, Сарабия, Муриель.

Напомним, "Рома" и "Шахтер" также уже определились с составами на свой матч. | soccernews.ru