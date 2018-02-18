Моуринью и Погба попытались уладить свои отношения

Теги жозе моуриньюполь погбаманчестер юнайтед

Моуринью и Погба попытались уладить свои отношенияГлавный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитник его команды Поль Погба попытались уладить свои отношения.

Как информирует Daily Mail, наставник "красных дьяволов" провел встречу с 24-летним хавбеком, во время которой они обсудили текущую игровую форму футболиста и наиболее оптимальную для него позицию на поле. Итоги этого разговора пока остаются неизвестными для прессы, однако предполагается, что француз, не игравший вчера с "Хаддерсфилдом", может пропустить и матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:0. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 27 56
3 Ливерпуль 27 54
4 Тоттенхэм 27 52
5 Челси 26 50
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 27 36
8 Лестер Сити 27 35
9 Эвертон 27 34
10 Борнмут 27 31
11 Уотфорд 27 30
12 Вест Хэм Юнайтед 27 30
13 Ньюкасл Юнайтед 27 28
14 Брайтон & Хоув Альбион 27 28
15 Кристал Пэлас 27 27
16 Суонси Сити 27 27
17 Хаддерсфилд Таун 27 27
18 Саутгемптон 27 26
19 Сток Сити 27 25
20 Вест Бромвич Альбион 26 20
Полная таблица

топ-5 тегов