Моуринью и Погба попытались уладить свои отношения

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и полузащитник его команды Поль Погба попытались уладить свои отношения.

Как информирует Daily Mail, наставник "красных дьяволов" провел встречу с 24-летним хавбеком, во время которой они обсудили текущую игровую форму футболиста и наиболее оптимальную для него позицию на поле. Итоги этого разговора пока остаются неизвестными для прессы, однако предполагается, что француз, не игравший вчера с "Хаддерсфилдом", может пропустить и матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Севильи".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 2:0. | soccernews.ru