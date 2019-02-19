Моуринью и Венгер обменялись яркими репликами в адрес друг друга

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Моуринью и Венгер обменялись яркими репликами в адрес друг друга
Экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил бывшего главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера, который стал обладателем награды Laureus в номинации "За заслуги".

"Венгер является одним из лучших тренеров в истории футбола. Я очень уважаю его", - цитирует Моуринью The Telegraph. 

"Слова Моуринью стали сюрпризом для меня, так как ранее у нас были с ним жаркие битвы. Со времен он стал спокойнее", - ответил Венгер португальцу.

Не пропустите: Моуринью не исключает, что может возглавить французскую команду. | http://soccernews.ru

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