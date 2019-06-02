Моуринью и Венгер претендуют на пост тренера клуба АПЛ

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который в ближайшее время выкупит "Ньюкасл", определился с кандидатами на пост тренера команды.

Как сообщает Mirror, шейх заинтересован в приглашении Арсена Венгера или Жозе Моуринью. Действующий наставник "сорок" Рафаэль Бенитес покинет клуб.

Напомним, что Венгер находится без работы после того, как покинул "Арсенал" в 2018 году. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне АПЛ "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте.

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