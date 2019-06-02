Моуринью и Венгер претендуют на пост тренера клуба АПЛ

Теги ньюкасл юнайтедарсен венгержозе моуринью

Моуринью и Венгер претендуют на пост тренера клуба АПЛ

Шейх Халид бин Заед Аль Нехайан, который в ближайшее время выкупит "Ньюкасл", определился с кандидатами на пост тренера команды.

Как сообщает Mirror, шейх заинтересован в приглашении Арсена Венгера или Жозе Моуринью. Действующий наставник "сорок" Рафаэль Бенитес покинет клуб.

Напомним, что Венгер находится без работы после того, как покинул "Арсенал" в 2018 году. Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне АПЛ "Ньюкасл" финишировал на 13-м месте.

Читайте также: Бенитес: "Я открыт для новых возможностей и предложений". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов