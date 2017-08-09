Моуринью: "Ибрагимович ближе к возвращению в "МЮ", чем в любой другой клуб"

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичжозе моуринью

Моуринью: "Ибрагимович ближе к возвращению в "МЮ", чем в любой другой клуб"Нападающий Златан Ибрагимович близок к возвращению в "Манчестер Юнайтед".

С таким заявлением выступил главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью.

"Ибрагимович ближе к возвращению в "Манчестер Юнайтед", чем в любой другой клуб", - отметил он.

Напомним, что 35-летний швед играл за "МЮ" в прошлом сезоне. Летом соглашение футболиста с клубом истекло.

Читайте: Моуринью: "Если бы использовались видеоповторы, то была бы ничья и дополнительное время" | http://soccernews.ru

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