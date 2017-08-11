Моуринью: "Ибрагимович дал понять, что ему недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне"

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Моуринью: "Ибрагимович дал понять, что ему недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью сообщил, что ведутся переговоры с Златаном Ибрагимовичем о его возвращении.

"Он травмирован, ему необходимо время, чтобы восстановиться, он не готов играть. Это не что-то срочное, что мы стараемся сделать прямо сейчас. Я просто думаю, что он довольно явно дал понять, что ему недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне.

Он думает, что может сделать больше и хочет еще поиграть на самом высоком уровне. Так что мы сейчас обсуждаем возможность его игры за нас во второй половине сезона" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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