Моуринью: "Ибрагимович понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго"

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Моуринью: "Ибрагимович понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о спаде в игре шведского форварда Златана Ибрагимовича

"Я бы хотел вернуться назад и снова тренировать Златана, когда ему было 29 лет. Но мы не можем остановить время и оно значит для игроков очень много. Ибрагимович знает об этом. Он понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго. Но его мечты, его желание и бойцовские качества позволят ему закончить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне. Он всё время повторяет, что хочет быть полезным для команды, и я думаю, у него это получается. Главное, чтобы колено перестало его беспокоить. Я всегда готов прийти Златану на помощь. Он является нашим лидером в раздевалке и на поле" - цитирует Моуринью Daily Mail.

Стоит отметить, что после возвращения на поле 36-летний Ибрагимович забил всего 1 гол в 7 матчах. В услугах опытного бомбардира заинтересованы "Бешикташ" и "Галатасарай". | http://soccernews.ru

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