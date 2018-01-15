Моуринью: "Ибрагимович понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о спаде в игре шведского форварда Златана Ибрагимовича.
"Я бы хотел вернуться назад и снова тренировать Златана, когда ему было 29 лет. Но мы не можем остановить время и оно значит для игроков очень много. Ибрагимович знает об этом. Он понимает, что на высочайшем уровне ему предстоит играть не так долго. Но его мечты, его желание и бойцовские качества позволят ему закончить свою карьеру в "Манчестер Юнайтед" на самом высоком уровне. Он всё время повторяет, что хочет быть полезным для команды, и я думаю, у него это получается. Главное, чтобы колено перестало его беспокоить. Я всегда готов прийти Златану на помощь. Он является нашим лидером в раздевалке и на поле" - цитирует Моуринью Daily Mail.
Стоит отметить, что после возвращения на поле 36-летний Ибрагимович забил всего 1 гол в 7 матчах. В услугах опытного бомбардира заинтересованы "Бешикташ" и "Галатасарай". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Каррера оценил перспективы сборной России на ЧМ-2018
-
Карадениз может продолжить карьеру в Азербайджане
-
"Бетис" – "Леганес" - 3:2 (обзор)
-
"Манчестер Юнайтед" – "Сток Сити" - 3:0 (обзор)
-
"Бетис" дома добыл непростую победу над "Леганесом"
-
Легкая прогулка "красных дьяволов": "Манчестер Юнайтед" разгромил "Сток Сити"
-
"Рубин" и тульский "Арсенал" поборются за Новосельцева
-
Филипе Луис восстановился после травмы
-
Дзюба может перебраться во Францию
-
Кравец стал игроком "Кайсериспора"
-
"Рома" нацелилась на защитника "Хоффенхайма"
-
У Габулова может появиться конкурент из Украины
-
"Локомотив" отрицает интерес к Бен-Амору
-
"Атлетик" согласовал переход румынского защитника
-
"Ростов" может подписать ещё одного исландца
-
ФИФА связалась с Родченковым для обсуждения допинга в российском футболе
-
Гендиректор "Уфы" подтвердил интерес к Дзюбе
-
"Зенит" отказал "Тосно" в трансфере Панюкова
-
Форвард "Шальке" Авдияй продолжит карьеру в Голландии
-
Официально: Гиггз возглавил сборную Уэльса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|23
|62
|2
|Манчестер Юнайтед
|22
|47
|3
|Ливерпуль
|23
|47
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
|34
|8
|Лестер Сити
|23
|31
|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
|18
|Сток Сити
|22
|20
|19
|Вест Бромвич Альбион
|23
|19
|20
|Суонси Сити
|23
|17