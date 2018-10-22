Моуринью инициировал внутреннее расследование в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью инициировал внутреннее расследование в своей команде, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, поводом для разбирательства стало то, что состав "красных дьяволов" на матч с "Челси" был опубликован в социальных сетях за день до игры.

Португальский наставник намерен выяснить, кто сливает информацию из раздевалки.

Напомним, что "МЮ" был близок к победе над "Челси", однако из-за гола на 96-й минуте довольствовался лишь ничьей.

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