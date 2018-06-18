Моуринью интересен защитник "Атлетико"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюсиме врсалькоатлетико мадрид

Моуринью интересен защитник "Атлетико"Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью интересен защитник мадридского "Атлетико" Симе Всалько.

Так. по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "красных дьяволов" уже просмотрел игру 26-летнего бека в недавнем матче сборной Хорватии против команды Нигерии на Чемпионате Мира в России.

В завершившемся сезоне Врсалько сделал 5 результативных передач в 29 матчах за "Атлетико".

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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