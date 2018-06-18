Моуринью интересен защитник "Атлетико"

Главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью интересен защитник мадридского "Атлетико" Симе Всалько.

Так. по сведениям El Mundo Deportivo, наставник "красных дьяволов" уже просмотрел игру 26-летнего бека в недавнем матче сборной Хорватии против команды Нигерии на Чемпионате Мира в России.

В завершившемся сезоне Врсалько сделал 5 результативных передач в 29 матчах за "Атлетико".

Напомним, Роналду намерен вернуться в "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru