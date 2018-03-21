Моуринью интересует обмен Де Хеа на одного из трех игроков "Реала"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедреал мадриддавид де хеа

Моуринью интересует обмен Де Хеа на одного из трех игроков "Реала"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не намерен расставаться с голкипером своей команды Давидом Де Хеа.

Однако, как информирует испанская пресса, если 27-летний вратарь выразит желание покинуть "Олд Траффорд" и перебраться в мадридский "Реал", наставник "красных дьяволов" намерен затребовать включения в сделку по нему одного из трех игроков королевского клуба - Рафаэля Варана, Луку Модрича или Иско.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже определил двух приоритетных кандидатов на замену Де Хеа. | soccernews.ru

комментарии
Фанат РМ

Всех жаль, а без этих жертв никак? Де Хеа- без сомнения классный голкипер!!!

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