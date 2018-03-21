Моуринью интересует обмен Де Хеа на одного из трех игроков "Реала"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью не намерен расставаться с голкипером своей команды Давидом Де Хеа.

Однако, как информирует испанская пресса, если 27-летний вратарь выразит желание покинуть "Олд Траффорд" и перебраться в мадридский "Реал", наставник "красных дьяволов" намерен затребовать включения в сделку по нему одного из трех игроков королевского клуба - Рафаэля Варана, Луку Модрича или Иско.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" уже определил двух приоритетных кандидатов на замену Де Хеа. | soccernews.ru