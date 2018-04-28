Моуринью исключает наличие конфликта с Погба

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Моуринью исключает наличие конфликта с Погба

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью вновь высказался о конфликте с хавбеком Полем Погба.

"Если бы это случилось 10-15 лет назад, это сильно бы меня беспокоило, потому что в то время в журналистике не было лжи. Я даже не знаю по-настоящему, кто журналист, а кто нет. Потому что сегодня любой может быть журналистом. На самом деле у меня с Полем Погба никогда не было личных проблем.

Если вы скажете мне, что у нас могут возникнуть проблемы, потому что я, как тренер, делаю иные вещи, чем кто-либо другой, и наоборот, окей. Но личные проблемы - абсолютно нет. И я рад сказать, что у Поль умеет многое. Но думаю, я могу вас заверить - он очень вежлив" - приводит слова Моуринью ESPN.

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