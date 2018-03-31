Моуринью исключил покупку нового центрфорварда

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Моуринью исключил покупку нового центрфорварда

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил покупку нового центрального нападающего в летнее трансферное окно.

"У нас есть две "девятки" - Лукаку и Рэшфорд. Конечно, Маркус может играть на флангах, но он форвард. Санчес и Мартиаль также могут сыграть на позиции нападающего. Так что и без второго Лукаку у нас есть три форварда. Поэтому мы не собираемся покупать ещё одного игрока на эту позицию" - приводит слова Моуринью официальный сайт "красных дьяволов".

Не пропустите: Мартиаль готов покинуть "Манчестер Юнайтед", если клуб продолжит тренировать Моуринью. | http://soccernews.ru

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