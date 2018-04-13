Моуринью исключил покупку нового форварда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что не собирается приобретать нового форварда.

"Нужно ли Лукаку больше конкуренции? Я не хочу этого. Потому что если я добавлю конкуренцию для Лукаку, то я добавлю ее и для всех других футболистов, и они не будут рады этому. Так как они не будут играть.

Вероятно, в этом случае я должен буду сократить число футболистов и отослать кого-то из команды" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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