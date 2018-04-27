Моуринью исключил уход Де Хеа в "Реал"

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Моуринью исключил уход Де Хеа в "Реал"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью исключил уход вратаря своей команды Давида Де Хеа в мадридский "Реал".

"Никаких шансов" - коротко ответил португальский наставник на соответствующий вопрос.

В этом сезоне 27-летний Де Хеа сыграл за "МЮ" 42 матча, в которых пропустил 32 гола.

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