Моуринью исключил возможность появления в "Тоттенхэме" Ибрагимовича

Новый тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что переход форварда Златана Ибрагимовича в английский клуб бессмысленен.

Напомним, специалист знаком со шведом, так как тренировал его в "Интере" и "МЮ". В декабре 2019 года у Ибрагимовича истекает срок контракта с "Лос-Анджелес Гэлакси".

"У нас уже есть лучший форвард Англии. А Златан может играть в любом клубе мира, несмотря на то, что ему за 30.

Ибрагимовичу нет смысла переходить в "Тоттенхэм", где есть Харри Кейн", - сказал Моуринью.

Кейн в 12 матчах чемпионата забил 7 голов и сделал 1 ассиста.

Ибрагимович забил 52 гола и сделал 17 передач в 53 встречах за "Гэлакси".

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