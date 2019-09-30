Моуринью исключил возвращение в Серию А в ближайшем будущем

Известный португальский тренер Жозе Моуринью сделал очередное заявление о своём будущем.

"Моё будущее? Это будет не Италия. "Интер" - это мой дом, моя семья. Момент, когда мы выиграли требл, был выдающимся", - цитирует португальца Goal.com.

Напомним, что Моуринью является безработным с декабря 2018 года, когда его уволили из "Манчестер Юнайтед".

По некоторым данным, 56-летний наставник ждёт предложения от мадридского "Реала".

"Особенный" возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год и выиграл с командой 5 трофеев.

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