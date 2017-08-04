Моуринью: "Из-за трансфера Неймара теперь будет много переходов за 100, 80, 60 миллионов евро"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что из-за перехода нападающего Неймара из "Барселоны" в ПСЖ, цены на футболистов могут повыситься.

"222 миллиона евро за Неймара не дорогая цена. Но теперь из-за этого трансфера будет много переходов за 100, 80, 60 миллионов евро. Неймар является одним из лучших футболистов мира, к тому же, он популярен в коммерческом плане. Проблема не в Неймара, проблема в последствиях от его перехода", – приводит слова Моуринью BBC.

Напомним, что 25-летний Неймар стал самым дорогим футболистом в истории.

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