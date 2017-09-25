Моуринью избежал дополнительного наказания от Футбольной ассоциации Англии

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью избежал дополнительного наказания от Футбольной ассоциации Англии

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью избежал дополнительного наказания от Футбольной ассоциации Англии, сообщает BBC.

По информации источника, чиновники ФА решили не применять к наставнику "красных дьяволов" дополнительные санкции за его удаление в матче шестого тура АПЛ против "Саутгемптона".

Напомним, что Моуринью получил красную карточку за то, что вышел за пределы технической зоны и заступил за линию поля.

Не пропустите: Моуринью не знает за, что был удален с поля в матче с  "Саутгемптоном". | http://soccernews.ru

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