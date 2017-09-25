Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью избежал дополнительного наказания от Футбольной ассоциации Англии, сообщает BBC.

По информации источника, чиновники ФА решили не применять к наставнику "красных дьяволов" дополнительные санкции за его удаление в матче шестого тура АПЛ против "Саутгемптона".

Напомним, что Моуринью получил красную карточку за то, что вышел за пределы технической зоны и заступил за линию поля.

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