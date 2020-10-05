Моуринью извинился перед Саутгейтом, которого назвал не тем именем
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью принес извинения наставнику сборной Англии Гарету Саутгейту.
Ранее специалист перепутал имя тренера, назвав его Гэри.
После того, как Моуринью несколько раз назвал Саутгейта другим именем, португальца раскритиковали, заявив, что это проявление неуважения.
"Я уже говорил с Саутгейтом, но хочу рассказать об этом публике. Когда я сказал "Гэри" Саутгейту, я объяснил ему, что, проведя столько лет в Англии, я всегда думал, что это сокращение от Гарет. Я извинился перед ним, заявляю об этом открыто. Я испытываю к нему только уважение. Он может называть меня Джоном", - цитирует Моуринью talkSport.
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