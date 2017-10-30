Моуринью: "Когда вернется Погба? Понятия не имею"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что ему не известно о сроках возвращения в строй хавбека Поля Погба.

21-летний француз травмировался еще 12 сентября.

"Когда вернется Погба? Понятия не имею. Честно говоря, я не контролирую процесс его восстановления. Он не тренируется со мной. Поль занимается индивидуально, и когда будет находиться в лучшей форме, я не могу сказать. Без Погба мы не смогли выиграть всего в двух матчах. Это неплохо", - сказал наставник.

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