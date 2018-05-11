Моуринью: "Конфликт Погба и Нобла? Мне показалось, что они вели себя как парочка влюбленных"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал конфликт между полузащитником Полем Погба и капитаном "Вест Хэма" Марком Ноблом в концовке перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии (0:0), который состоялся 10 мая.

"Я не думаю, что нужно много говорить об этом эпизоде. Считаю, что арбитр здорово разобрался. После матча я посмотрел фото инцидента. Мне показалось, что Погба и Нобл вели себя как парочка влюбленных. Обнимашки, поцелуи и обмен футболками после финального свистка", – приводит слова Моуринью BBC.

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