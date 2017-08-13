Моуринью: "Конкуренция в АПЛ будет выше, чем когда-либо"

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Моуринью: "Конкуренция в АПЛ будет выше, чем когда-либо"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о старте нового сезона в английской Премьер-Лиге.

"Я думаю, что "Тоттенхэм" без каких-либо расходов готов к тому, чтобы выиграть титул, потому что у них имеются отличная команда, фантастический тренер, отличная стабильность и вместе они находятся в течение длительного времени.

"Манчестер Сити" также имеют фантастического тренера, большие расходы, очень хороших игроков и комплектацию команды. "Арсенал", несмотря на ожидания, не продал своих лучших игроков, таких как Озил и Алексис. "Ливерпуль" - укомплектован. "Челси" с легкостью ставший чемпионом, потерял некоторых игроков, но купил им замену. Я просто думаю, что конкуренция может быть выше, чем когда-либо", - цитирует наставника "красных дьяволов" Daily Mail.

Напомним, Моуринью отказался комментировать слова защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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Команда М О
1 Хаддерсфилд Таун 1 3
2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
10 Саутгемптон 1 1
11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
13 Вест Хэм Юнайтед 0 0
14 Лестер Сити 1 0
15 Челси 1 0
16 Борнмут 1 0
17 Сток Сити 1 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 1 0
19 Ньюкасл Юнайтед 1 0
20 Кристал Пэлас 1 0
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