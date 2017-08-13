Моуринью: "Конкуренция в АПЛ будет выше, чем когда-либо"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о старте нового сезона в английской Премьер-Лиге.

"Я думаю, что "Тоттенхэм" без каких-либо расходов готов к тому, чтобы выиграть титул, потому что у них имеются отличная команда, фантастический тренер, отличная стабильность и вместе они находятся в течение длительного времени.

"Манчестер Сити" также имеют фантастического тренера, большие расходы, очень хороших игроков и комплектацию команды. "Арсенал", несмотря на ожидания, не продал своих лучших игроков, таких как Озил и Алексис. "Ливерпуль" - укомплектован. "Челси" с легкостью ставший чемпионом, потерял некоторых игроков, но купил им замену. Я просто думаю, что конкуренция может быть выше, чем когда-либо", - цитирует наставника "красных дьяволов" Daily Mail.

Напомним, Моуринью отказался комментировать слова защитника "Тоттенхэма". | soccernews.ru