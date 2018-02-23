Моуринью: "Конте - фантастический тренер"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отказался комментировать свои отношения с коллегой из лондонского "Челси" Антонио Конте.

"Я не хочу говорить об этой истории. У "Челси" - отличный тренер и фантастическая команда, и это то, что для меня важно. У меня - хорошие отношения с руководством "синих", а также с большинством их игроков", - цитирует наставника "красных дьяволов" Le 10 Sport.

Напомним, Моуринью высказался о травме Эрреры. | soccernews.ru