Моуринью критически отозвался о составе "МЮ" и похвалил Санчеса

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Моуринью критически отозвался о составе "МЮ" и похвалил Санчеса
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил игру чилийского нападающего Алексиса Санчеса в матчах Международного кубка чемпионов.

"Вы хотите, чтобы Алексис был очень доволен теми игроками, с которыми он выходит на поле в США? Мы играем на этом турнире, чтобы выжить и показать не слишком ужасные результаты.

Санчес является единственным атакующим игроком в нашем составе. У нас ни вингеров, ни нападающих. Алексис старается изо всех и очень разочарован, так как хочет добиться большего", - приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, что на этом турнире манкунианцы провели два матча – с "Миланом" (1:1, 9:8 по пенальти) и "Ливерпулем" (1:4).

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