Моуринью: "Кто-то лжет Гвардиола или Райола"

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Моуринью: "Кто-то лжет Гвардиола или Райола"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал слова наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и агента Поля Погба Мино Райолы.

"Гвардиола сказал одно, агент это отрицает. Следовательно, один из них говорит правду, а другой – лжет. Впрочем мне это не интересно", - цитирует Моуринью The Telegraph.

Ранее Гвардиола говорил, что Райола предлагал его клубу Погба.

Не пропустите: Моуринью впервые с 2012 года победил Гвардиолу на выезде. | http://soccernews.ru

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