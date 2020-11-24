Моуринью купил игроку "Тоттенхэма" огромный кусок мяса
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью вручил защитнику своей команды Серхио Регилону огромный кусок мяса. По словам тренера, таким образом, он сдержал данное игроку обещание.
"Обещание есть обещание. Это обошлось мне в 500 фунтов стерлингов, но я сдержал свое обещание", - написал португалец в своем Instagram.
При этом тренер не объяснил, почему ему пришлось давать такое обещание.
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