Моуринью: "Лестер" очень хорошо защищался"

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Моуринью: "Лестер" очень хорошо защищался"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Лестером" в матче третьего тура АПЛ.

"Мы играли очень хорошо. При счёте 0:0 исход матча мог быть любым. "Синяя стена" действовала максимально организованно, и я всегда отмечаю это. Они очень хорошо защищались. После промаха с пенальти "МЮ" сохранял уверенность и заслужил победу. После гола мы были очень хороши. Если бы мне нужно было выбрать одно слово для описания моей команды, я бы сказал - солидная. 

В прошлом сезоне у нас было слишком много ничьих дома. Сейчас же заметна разница в качестве игры - мы играем лучше. Но в девяти очках после трёх матчей нет ничего нового для нас. Мы делали это и в прошлом сезоне" - цитирует Моуринью BBC. 

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Юнайтед" - "Лестер". | http://soccernews.ru

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