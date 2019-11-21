Моуринью - лидер среди тренеров по расходам на трансферы
Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью является самым затратным тренером мира.
Как сообщает ESPN, расходы клубов под руководством португальца составили 1,6 миллиарда евро. В тройку также вошли Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола - по 1,2 миллиарда.
На местах с 4-го по 10-е расположились Мануэль Пеллегрини (1,1 млрд), Массимилиано Аллегри (1 млрд), Арсен Венгер (964 млн), Роберто Манчини (802 млн), Клаудио Раньери (801 млн), Рафаэль Бенитес (753 млн) и Унаи Эмери (705 млн).
Также стоит отметить, что клубы, которые возглавлял Моуринью подписали 97 новых футболистов, у Анчелотти было 85 новичков, а у Гвардиолы - 52.
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|12
|26
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|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7