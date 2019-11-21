Моуринью - лидер среди тренеров по расходам на трансферы

Новый наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью является самым затратным тренером мира.

Как сообщает ESPN, расходы клубов под руководством португальца составили 1,6 миллиарда евро. В тройку также вошли Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола - по 1,2 миллиарда.

На местах с 4-го по 10-е расположились Мануэль Пеллегрини (1,1 млрд), Массимилиано Аллегри (1 млрд), Арсен Венгер (964 млн), Роберто Манчини (802 млн), Клаудио Раньери (801 млн), Рафаэль Бенитес (753 млн) и Унаи Эмери (705 млн).

Также стоит отметить, что клубы, которые возглавлял Моуринью подписали 97 новых футболистов, у Анчелотти было 85 новичков, а у Гвардиолы - 52.

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