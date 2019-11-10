Моуринью: "Ливерпуль" станет чемпионом, если победит "Манчестер Сити"
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
"Клопп такого не скажет, а я могу себе позволить: отрыв в девять очков даст сильному клубу возможность контролировать ситуацию. Если "Ливерпуль" победит "Манчестер Сити", то станет чемпионом. Хотя "Манчестер Сити" является хорошей командой, который способна выдавать длительный серии побед, а "Ливерпуль" бывает подвержен спадам.
Я считаю, что ничья будет хорошим результатом для "Манчестер Сити", но для "Ливерпуля" она будет неудачей", - приводит слова Моуринью Sky Sports.
Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 10 ноября.
После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками занимает вторую позицию.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Борнмут
|12
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Бернли
|12
|15
|10
|Кристал Пэлас
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|12
|Тоттенхэм
|12
|14
|13
|Эвертон
|12
|14
|14
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|15
|Вулверхэмптон
|11
|13
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7