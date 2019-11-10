Моуринью: "Ливерпуль" станет чемпионом, если победит "Манчестер Сити"

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Моуринью: "Ливерпуль" станет чемпионом, если победит "Манчестер Сити"
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".

"Клопп такого не скажет, а я могу себе позволить: отрыв в девять очков даст сильному клубу возможность контролировать ситуацию. Если "Ливерпуль" победит "Манчестер Сити", то станет чемпионом. Хотя "Манчестер Сити" является хорошей командой, который способна выдавать длительный серии побед, а "Ливерпуль" бывает подвержен спадам.

Я считаю, что ничья будет хорошим результатом для "Манчестер Сити", но для "Ливерпуля" она будет неудачей", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" состоится сегодня, 10 ноября.

После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 31 очко. "Манчестер Сити" с 25 очками занимает вторую позицию.

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