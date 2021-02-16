Моуринью - лучший тренер 21-го века по версии IFFHS, в топ-15 два экс-наставника сборной России

Теги жозе моуриньюйоахим лёвхосеп гвардиолаалекс фергюсонарсен венгеркарло анчелоттивисенте дель боскедиего симеонедидье дешаммарсело бьелсафабио капеллогус хиддинклуис фелипе сколарирафаэль бенитесмарчелло липпи

Моуринью - лучший тренер 21-го века по версии IFFHS, в топ-15 два экс-наставника сборной России

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров 21-го века.

Первое место занял действующий наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

На второй строчке оказался рулевой сборной Германии Йоахим Лёв, третью позицию поделили завершивший карьеру Алекс Фергюсон и возглавляющий "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

11-е и 12-е места занимают бывшие тренеры сборной России Фабио Капелло и Гус Хиддинк соответственно.

1. Жозе Моуринью - 226 очков;

2. Йоахим Лёв - 213 очков;

3-4. Алекс Фергюсон - 183 очка;

3-4. Хосеп Гвардиола - 183 очка;

5. Арсен Венгер - 181 очко;

6. Карло Анчелотти - 165 очков;

7. Висенте Дель Боске - 157 очков;

8. Диего Симеоне - 152 очка;

9. Дидье Дешам - 131 очко;

10. Марсело Бьелса - 121 очко;

11. Фабио Капелло - 120 очков; 

12. Гус Хиддинк - 112 очков;

13. Луиc Фелипе Сколари - 110 очков;

14. Рафаэль Бенитес - 103 очка;

15. Марчелло Липпи - 100 очков.

Не пропустите: Роналду - лучший бомбардир национальных чемпионатов в XXI веке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тухель повторил рекорд АПЛ

Тухель повторил рекорд АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов