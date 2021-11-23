Моуринью - лучший тренер "Манчестер Юнайтед" в эпоху после Фергюсона по версии ESPN

Фото инстаграм Жозе Моуринью

ESPN опубликовал собственный рейтинг тренеров "Манчестер Юнайтед" в эпоху после ухода Алекса Фергюсона в 2013 году.

Лучшим был признан Жозе Моуринью, который возглавлял команду с мая 2016 по декабрь 2018 года.

Далее расположились Уле Гуннар Сульшер (2018-2021), Луи ван Гал (2014-2016) и Дэвид Мойес (2013-2014).

Стоит отметить, что норвежец не выиграл с "МЮ" ни одного трофея, шотландец взял только Суперкубок Англии, голландец - только Кубок Англии, а португалец - Суперкубок Англии, Кубок Лиги и Лигу Европы.

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