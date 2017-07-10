Моуринью: "Лукаку подходит "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью высказался о приобретении своим клубом форварда "Эвертона" Ромелу Лукаку.

"Ромелу, конечно же, подходит "Манчестер Юнайтед", он - большая личность и великий игрок. Разумеется, он хочет совершенствоваться в большом клубе. Он станет отличным дополнением нашей команде, и я знаю, что коллектив будет приветствовать его. Я с нетерпением жду возможности снова работать с ним", - цитирует наставника "красных дьяволов" официальный сайт "Юнайтед".

Напомним, Лукаку подписал с "МЮ" контракт по схеме "5+1". | soccernews.ru