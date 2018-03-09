Моуринью: "Лукаку привносит в команду нужный дух"

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюромелу лукаку

Моуринью: "Лукаку привносит в команду нужный дух"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил важность форварда Ромелу Лукаку.

"Он важен для меня. Он один из тех, на кого я могу положиться. Мне нравится его характер и то, как он работает. Я много раз говорил, что важны не голы, которые забивает Ромелу, а его отношение. Он привносит в команду нужный дух

Против "Кристал Пэлас" после третьего забитого мяча я сказал ему сыграть центрального защитника. Когда я говорю форварду "иди туда и сделай это", он становится сержантом для меня. Ему можно доверять, у него потрясающее отношения к работе" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

Читайте также: Моуринью поделился ожиданиями от матча с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Одни играют, другие побеждают: "Манчестер Юнайтед" берет верх над "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 30 60
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 29 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов