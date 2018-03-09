Моуринью: "Лукаку привносит в команду нужный дух"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью отметил важность форварда Ромелу Лукаку.

"Он важен для меня. Он один из тех, на кого я могу положиться. Мне нравится его характер и то, как он работает. Я много раз говорил, что важны не голы, которые забивает Ромелу, а его отношение. Он привносит в команду нужный дух

Против "Кристал Пэлас" после третьего забитого мяча я сказал ему сыграть центрального защитника. Когда я говорю форварду "иди туда и сделай это", он становится сержантом для меня. Ему можно доверять, у него потрясающее отношения к работе" - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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