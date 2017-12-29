Моуринью: "Лукаку просто устал, он монстр, но не машина"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью объяснил неудачную игру нападающего Ромелу Лукаку в последнее время.

"Лукаку просто устал. Физически он просто монстр, да, но не машина. Впрочем я очень благодарен ему. Ромелу отыграл 20 матчей по 90 минут. В последних матчах ему не везло и это говорит о том, что он нуждается в отдыхе. Но у меня нет к нему никаких претензий", – цитирует Mirror Моуринью.

В этом сезоне 24-летний Лукаку провел за "Манчестер Юнайтед" 29 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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