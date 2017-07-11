Моуринью: "Ляказетт - игрок не для больших матчей"

Теги манчестер юнайтедарсенал лондонжозе моуриньюалександр ляказетт

Моуринью: "Ляказетт - игрок не для больших матчей"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью критично высказался о новоиспеченном форварде лондонского "Арсенала" Александре Ляказетте.

"Ляказетт был подписан, потому что он стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции. Однако многие его голы были забиты с пенальти. В конце концов, он не рассматривался нами, потому что он не обладает выносливостью, физической мощью, и он не является игроком для больших матчей", - цитирует наставника "красных дьяволов" Daily Express.

Напомним, Моуринью прокомментировал трансфер Лукаку. | soccernews.ru

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