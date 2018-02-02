Моуринью: "Манчестер Сити" настолько хорош, что не позволяет никому приблизиться"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что "Манчестер Сити" обеспечил себе чемпионство.
"Мы постараемся занять второе место. Эту позицию мы занимаем весь сезон. Какое-то время мы лидировали, а затем всегда шли вторыми. Борьба идет за второе, третье, четвертое, пятое и шестое места. Но с первой позицией все ясно. "Манчестер Сити" настолько хорош, что не позволяет никому приблизиться.
Я не говорю, что другие команды играют плохо. Просто "Сити" прекрасно начал сезон и продолжает в том же духе. Они выигрывают даже в тех матчах, когда не заслуживают победы. Им удавалось забивать решающие голы на последних минутах, в компенсированное время", – приводит слова Моуринью ESPN.
Напомним, что "Манчестер Сити" лидирует в Премьер-лиге с 15-очковым отрывом от "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Моуринью рассказал, когда "Манчестер Юнайтед" станет реальным претендентом на все трофеи. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|24
|65
|2
|Манчестер Юнайтед
|24
|53
|3
|Ливерпуль
|25
|50
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|24
|45
|6
|Арсенал Лондон
|25
|42
|7
|Бернли
|25
|35
|8
|Лестер Сити
|25
|34
|9
|Эвертон
|25
|31
|10
|Борнмут
|25
|28
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|27
|12
|Уотфорд
|24
|26
|13
|Кристал Пэлас
|25
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|24
|16
|Хаддерсфилд Таун
|25
|24
|17
|Саутгемптон
|25
|23
|18
|Суонси Сити
|25
|23
|19
|Сток Сити
|24
|23
|20
|Вест Бромвич Альбион
|24
|20