Моуринью: "Манчестер Сити" выиграл чемпионат потому, что был лучшей командой"

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Моуринью: "Манчестер Сити" выиграл чемпионат потому, что был лучшей командой"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью подвел итог чемпионской гонке в английской Премьер-Лиге.

"Я поздравил "Манчестер Сити" лично, когда у меня был шанс на прошлой неделе, потому что я знал, что они это сделают. Если бы я был на их месте, я был бы очень разочарован, если бы люди заявили, что я выиграл, потому что "Вест Бромвич" победил "Манчестер Юнайтед". Они выиграли, потому что они были лучшей командой. Они проиграли только две игры", - приводит слова наставника "красных дьяволов" goal.com.

Напомним, Моуринью прервал для себя приятную традицию. | soccernews.ru

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