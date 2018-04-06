Моуринью: "Манчестер Юнайтед" борется за второе место, поэтому должен набрать очки в матче с "Сити"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассуждает о предстоящем матче 33-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".

"Мы намерены занять второе место. Пока что мы еще не обеспечили себе место в первой четверке и это наша главная задача. Впрочем я не скрываю, что нам нужна вторая строчка. В принципе между вторым, третьим и четвёртым местами нет разницы. Но мы занимаем вторую позицию уже несколько месяцев. Поэтому в матче с "Манчестер Сити" нам нужно взять очки", - цитирует португальца Sky Sports.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится 7 апреля и начнется в 19:30 мск.

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