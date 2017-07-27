Моуринью: "Манчестер Юнайтед" был вынужден потратить большие деньги на покупку Лукаку из-за травмы Златана"

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Моуринью: "Манчестер Юнайтед" был вынужден потратить большие деньги на покупку Лукаку из-за травмы Златана"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о мотивах приобретения нападающего "Эвертона" Ромелу Лукаку.

"Мы потратили большие деньги на Лукаку. На форвардов приходится много тратить, иначе можно остаться без них. Мы были вынуждены пойти на эти траты из-за тяжелой травмы Ибрагимовича", - приводит слова Моуринью The Telegraph.

Напомним, что 24-летний Лукаку перешел в "Манчестер Юнайтед" за 85 миллионов евро. Что касается 35-летнего Ибрагимовича, то он вернется в строй после травмы не раньше ноября-декабря.

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