Моуринью: "Манчестер Юнайтед" намерен занять второе место в АПЛ"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о целях команды на конец сезона.

"Между вторым и пятым местом совсем небольшой разрыв - всего шесть очков. Каждая команда может преодолеть его. Впрочем все эти команды еще играют в Лиге Чемпионов, так что соревнуются не только в чемпионате. Я должен сказать, что все наши соперники очень хороши. Но один из клубов останется Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Между вторым и четвертым место нет никакой разницы ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения престижа. В любом случае ты попадаешь в Лигу Чемпионов. Теперь с четвертого места даже не нужно проходить квалификацию. Но мы сделаем все возможное, чтобы финишировать вторыми", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

После 28 туров "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в Премьер-лиге с 59 очками. Далее идут "Ливерпуль" (57), "Тоттенхэм" (55) и "Челси" (53).

Не пропустите: Де Хеа - единственный вратарь из топ-6 АПЛ, сделавший более 70 сейвов в этом сезоне. | http://soccernews.ru