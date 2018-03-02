Моуринью: "Манчестер Юнайтед" намерен занять второе место в АПЛ"

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Моуринью: "Манчестер Юнайтед" намерен занять второе место в АПЛ"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал о целях команды на конец сезона.

"Между вторым и пятым местом совсем небольшой разрыв - всего шесть очков. Каждая команда может преодолеть его. Впрочем все эти команды еще играют в Лиге Чемпионов, так что соревнуются не только в чемпионате. Я должен сказать, что все наши соперники очень хороши. Но один из клубов останется Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

Между вторым и четвертым место нет никакой разницы ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения престижа. В любом случае ты попадаешь в Лигу Чемпионов. Теперь с четвертого места даже не нужно проходить квалификацию. Но мы сделаем все возможное, чтобы финишировать вторыми", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

После 28 туров "Манчестер Юнайтед" занимает второе место в Премьер-лиге с 59 очками. Далее идут "Ливерпуль" (57), "Тоттенхэм" (55) и "Челси" (53).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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