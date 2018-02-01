Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не может купить Месси и Роналду"

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил удовлетворение составом, который имеется в его распоряжении.

"Нам сложно укрепить нашу атаку . Где мы найдем лучшее сочетание игроков? Мы не можем купить Месси и Криштиану - они лучшие игроки последнего десятилетия. Где мы можем найти игроков лучше, чем Мата, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд, Алексис или Лукаку? ", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма". | soccernews.ru