Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не может купить Месси и Роналду"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедлионель мессикриштиану роналду

Моуринью: "Манчестер Юнайтед" не может купить Месси и Роналду"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью выразил удовлетворение составом, который имеется в его распоряжении.

"Нам сложно укрепить нашу атакуГде мы найдем лучшее сочетание игроков? Мы не можем купить Месси и Криштиану - они лучшие игроки последнего десятилетия. Где мы можем найти игроков лучше, чем Мата, Мартиаль, Лингард, Рэшфорд, Алексис или Лукаку?", - цитирует наставника "красных дьяволов" El Mundo Deportivo.

Напомним, Моуринью прокомментировал поражение от "Тоттенхэма". | soccernews.ru

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