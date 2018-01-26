Моуринью: "Манчестер Юнайтед" отдаст Туанзебе в аренду, больше трансферов зимой не будет"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью опроверг информацию о том, что клуб может купить полузащитника "Ниццы" Жана-Микаэля Сери.

"Я не буду говорить об игроках. Туанзебе уйдет в аренду. Больше никто не уйдет и не придет. Наша работа на трансферном рынке летом будет короткой", - цитирует Goal Моуринью.

Напомним, что несколько дней назад манкунианцы пополнились нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом. При этом в обратном направлении отправился полузащитник "дьяволов" Генрих Мхитарян.

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