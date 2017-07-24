Моуринью: "Мартиаль стал лучше тренироваться и упорнее работать"

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Моуринью: "Мартиаль стал лучше тренироваться и упорнее работать"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал яркую игру французского нападающего Антони Мартиаля в матче Международного Кубка Чемпионов против "Реала".

"Разумеется, мы ждём от его таланта большей стабильности. Думаю, Мартиаль провёл удачный матч с "Реалом", поэтому я оставил его на поле на все 90 минут. Он получал удовольствие от игры, пробовал что-то новое - для товарищеских матчей это важно. Плюс это добавит ему уверенности. Чтобы чему-то научиться и стать сильнее, молодым игрокам нужно время. Кроме того, Мартиаль - парень с характером. Он стал лучше тренироваться и упорнее работать. У него есть амбиции проявлять свой талант на стабильном уровне" - цитирует Моуринью официальный сайт "красных дьяволов". 

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