Моуринью: "Мата – значимый игрок как для меня, клуба, так и для других футболистов"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает Хуана Мату важной частью команды.

Об этом он заявил после продления контракта с испанцем. Соглашение рассчитано до 2019 года.

"Мата очень важен. Когда я приехал сюда полтора года назад, мне говорили: "У Маты проблемы, проблемы и еще раз проблемы". Теперь он продлевает контракт еще на один год. Мата – значимый игрок как для меня, клуба, так и для других футболистов", - сказал он.

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