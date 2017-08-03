Моуринью: "Матичу нужно время, чтобы адаптироваться"

Теги манчестер юнайтеднеманья матичжозе моуринью

Моуринью: "Матичу нужно время, чтобы адаптироваться"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью оценил игру полузащитника Неманьи Матича в игре "Сампдорией" (2:1).

По словам наставника, хавбек еще не освоился в команде. 

"Матичу нужно время, чтобы адаптироваться. Но его опыт, интеллект, гениальность заключается в том, каким образом он думает. Он делает это по-футбольному. Команда поможет ему подготовиться как можно быстрее", - сказал он.

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