Моуринью: Мбаппе - самый дорогостоящий игрок на данный момент
Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, кто по его мнению, является самым потенциально дорогим футболистом на планете. Об этом сообщает beIN Sports.
"Не нужно говорить, кем он может стать через несколько лет. На данный момент, он невероятный. Сейчас важен возраст и в этом плане Мбаппе - самый дорогой игрок в мире. Если он куда-то перейдет, его трансфер будет самым дорогим", - сказал португалец.
Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году на правах аренды, позже французский клуб выкупил его за 180 миллионов евро.
В нынешнем сезоне игрок участвовал в 34 матчах за ПСЖ, отметившись 30 голами и 15 ассистами.
А еще: Моуринью озвучил свои предпочтения по жеребьёвке 1/4 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14