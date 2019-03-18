Моуринью: Мбаппе - самый дорогостоящий игрок на данный момент

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Моуринью: Мбаппе - самый дорогостоящий игрок на данный момент

Экс-тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, кто по его мнению, является самым потенциально дорогим футболистом на планете. Об этом сообщает beIN Sports.

"Не нужно говорить, кем он может стать через несколько лет. На данный момент, он невероятный. Сейчас важен возраст и в этом плане Мбаппе -  самый дорогой игрок в мире. Если он куда-то перейдет, его трансфер будет самым дорогим", - сказал португалец.

Мбаппе перешел в ПСЖ из "Монако" в 2017 году на правах аренды, позже французский клуб выкупил его за 180 миллионов евро.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 34 матчах за ПСЖ, отметившись 30 голами и 15 ассистами. 

А еще: Моуринью озвучил свои предпочтения по жеребьёвке 1/4 финала Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru

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