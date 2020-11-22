Моуринью мечтает о чемпионстве, а Гвардиола падает вниз по турнирной таблице: "Тоттенхэм" обыграл "Ман Сити" в центральном матче тура в АПЛ

Пеп Гвардиола посреди недели подписал с "Манчестер Сити" новый контракт и продолжил строительство новой команды. "Тоттенхэм" в последние годы выпил немало крови у каталонца: "шпоры" выбили его из Лиги Чемпионов 2018/19, а в прошлой АПЛ набрали 4 очка в двух матчах. Жозе Моуринью подходил к игре среди лидеров чемпионата, а вот его оппонент находился только в середине таблицы. Собственно, все это мы уже писали в анонсе, а что сама игра? С первых минут на поле вырисовалась прогнозируемая картина – "Манчестер Сити" контролировал мяч на чужой половине, а "Тоттенхэм" выжидал моменты для контратак. Лондонцам удалось забить быстрый гол, когда Ндомбеле забросил из глубины на Сона, а тот мастерски воспользовался провалом в обороне гостей и пробил между ног Эдерсона!

"Манчестер Сити" продолжал комбинировать, ища лазейки в защите "шпор". Жезус опустился ниже, обыгрался с партнером и выскочил на удар, но соперники заблокировали попытку. Зато хозяева разогнали еще один замечательный выпад усилиями Хёйберга, Бергвейна, Сона и Кейна. Последний забил, но из офсайда. "Горожане" никак не могли получить дивиденды от владения мячом. Случаи возникали после кроссов Де Брюйне, но "Тоттенхэм" очень плотно и грамотно действовал в собственной штрафной. Затем к созданию моментов подключился Родри. Испанский опорник нашел подачей Жезуса, а Габи ассистировал Ляпорту. Опять гол отменен – ​​арбитр при помощи VAR увидел игру рукой у бразильца, хотя и после повторов трудно найти правильное решение. До перерыва "Манчестер Сити" благодаря настойчивости Жезуса и Торреса нашел еще пару возможностей пробить, но мяч разминался с воротами.

Первый тайм завершился спорами "манкунианцев" с арбитрами (по поводу отмененного гола), а второй – с их атак. Опять много владения, снова давление на ворота Льориса и снова без хороших шансов. Гости раз за разом били, а хозяева раз за разом блокировали удары и терпели. Хотя "Манчестер Сити" и не придумывал ничего особенного, с чем нельзя было справиться. Моуринью выполнил невероятно своевременную замену! На 65-й минуте Ло Чельсо заменил Ндомбеле и через несколько секунд закрепил преимущество "Тоттенхэма". Реактивная вертикальная атака: Алдервейрелд выбил в центр поля на Кейна, тот покатил в свободную зону налево, а Ло Чельсо пробросил мимо голкипера. "Манчестер Сити" так и не смог забить хотя бы один гол – лишь Диаш с подачи Де Брюйне заставил голкипера попотеть. "Тоттенхэм" спокойно довел матч до победы, набрал 20 очков и вышел на первое место АПЛ (сегодня его может сместить Лестер). "Горожане" же с 12 баллами остались в середине турнирной таблицы.

Что не так с системой Гвардиолы?

Пеп на днях продлил сотрудничество с клубом. И правильно сделал – в Манчестере у него неограниченные финансовые ресурсы, максимальное влияние на комплектацию состава и спокойная рабочая атмосфера благодаря друзьям-боссам. Со стороны каталонца разумное решение, но сможет ли он построить в "Манчестер Сити" новую блестящую команду (которая была в позапрошлом сезоне) – есть сомнения. Футбол "горожан" до сих пор идеальный для набивки статистики, однако когда дело доходит до чужих ворот, он стал удивительно неэффективным. Сначала мы говорили о плохой реализации и списывали многое на невезение. Теперь есть трудности даже с созданием моментов. 22 удара по воротам "Тоттенхэма" потянули на 1.66 xG. То есть средняя острота составила мизерные 0.07 xG. Нет Давида Сильвы, нет Куна Агуэро, и все завязано на Де Брюйне. Такое впечатление, что только бельгиец может обострять, а другие нацелены исключительно на то, чтобы правильно сыграть эпизод, как требует Гвардиола, а не загнать мяч в чужие ворота. В прошлом сезоне Кевин маскировал проблемы роскошной формой и постоянным креативом. Сейчас он далеко не в суперских кондициях, но партнеры ждут от него чуда. У КДБ не идут удары (6 раз пробил, 5 выстрелов заблокировали), а команда все равно не создает ничего лучшего.

Фальшивые фулбэки? Прекрасно, но не когда они одновременно на двух флангах. Инвертированные вингеры? Прекрасно, но не когда под ними фальшивые фулбэки. Не ясно, кто должен создавать у "Манчестер Сити" ширину, чтобы расшатывать компактный защитный блок "Тоттенхэма". Канселу, Уокер, Торрес и Марез точно не собирались этого делать. Фланги были голыми не только в атаке, но и в обороне, чем "шпоры" с удовольствием пользовались на контратаках. Не стоит судить по одному матчу в отрыве от контекста, но поединок на "Тоттенхэм Стэдиум" подсветил давно известные проблемы Пепа. Гвардиола помешан на качестве футбола, оставляя результаты в тени. Впрочем, "Манчестер Сити" сейчас находится в середине не только реальной таблицы (11 место), но и таблицы xPTS (7 место). Это формальное подтверждение того, что команда Пепа играет хуже "Челси", "Лестера" и даже "Саутгемптона". Вот где настоящее фиаско каталонца, а не "минус 8" от лидера АПЛ. Но с учетом всего этого Гвардиола остается лучшим вариантом для шейхов. Он превратил "Манчестер Сити" в титана и никогда не опустит ниже определенного уровня. Лучших претендентов на этот пост сейчас не найти!

Моуринью все еще мастер "автобуса"

"Тоттенхэм" прекрасно подготовился к "Манчестер Сити", припарковав старый-добрый "автобус". При всех проблемах гости все равно создавали сильное давление на владения Льориса, однако и он, и его линия обороны сыграли на высоком уровне. "Шпоры" очень организованно действовали в своей штрафной и буквально отодвигали соперников от мяча. В нескольких эпизодах возникла угроза пенальти, но лондонцы уверенно выигрывали каждый мяч и успевали блокировать удары. Незаметными героями стали Хёйберг и Сиссоко, которые садились в заднюю линию между крайними и центральными защитниками и закрывали гостям коридоры для рывков в штрафную через полуфланги. Ну а явные герои – Кейн и Сон. Кореец забил 9-й гол за 9 туров и возглавил бомбардирскую гонку, а Кейн оформил 9-й ассист за 9 туров и сохранил за собой статус лучшего игрока текущего розыгрыша АПЛ. Харри у Моуринью начал играть глубже и засиял в роли плеймейкера. Его действия перед вторым голом – просто топ.

Моуринью давно списали, а он выиграл первую четверть чемпионата Англии. Главная заслуга португальца в том, что он убедил подопечных "пахать". Даже атакующие игроки "Тоттенхэма" могут без претензий весь матч рыть газон носом без мяча. Оборона выдерживает 90 минут давления и не теряет концентрацию. А положительные результаты помогают получать удовольствие от такого футбола. Кажется, команда верит в тренера. Однако о потенциальном чемпионстве "Тоттенхэма" говорить очень рано. Титул "шпор" – это не самое удивительное, что может подарить коронавирусный сезон, но все равно огромная сенсация. И она вряд ли случится. Команда страшно зависима от лидеров, в частности Кейна. Без него атака совсем не впечатляет (пример – "Антверпен" в ЛЕ). А еще "Тоттенхэму" нужны определенные условия для использования своих сильных сторон. "Манчестер Сити" оставлял позади много пространства, но ряд слабых оппонентов придется обыгрывать в позиционных атаках, с которыми не все так круто. Пока Моуринью умудряется играть на контратаках даже с "Бернли", поэтому и идет на вершине АПЛ.