Моуринью: "Месси - гений"

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Моуринью: "Месси - гений"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью рассказал, что думает о капитане "Барселоны" Лионеле Месси. Об этом сообщает beIN Sports.

"Я вижу футболиста, который прошел через большой процесс, основанный на его качествах. Он старается принести своей команде как можно больше пользы. 

Мне повезло, что на протяжении его карьеры я был рядом. Первый матч за "Барселону" он сыграл против "Порту". Моя команда играла против него, также в "Реале".

Он становится все лучше и лучше. Самое подходящее слово для него - гений", - сказал Моуринью.

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