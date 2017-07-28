Моуринью: "Месси и Неймар - особенные игроки, против них ничего нельзя сделать"

Теги манчестер юнайтедбарселонажозе моуриньюнеймарлионель месси

Моуринью: "Месси и Неймар - особенные игроки, против них ничего нельзя сделать"Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью похвалил форвардов каталонской "Барселоны" Лионеля Месси и Неймара.

"Существует только один Месси и один Неймар, и они выступают в составе другого клуба. Это особенные футболисты, и против них ничего нельзя сделать", - приводит слова португальского наставника "красных дьяволов" AS.

Напомним, Моуринью остался доволен поражением своей команды от "Барселоны". | soccernews.ru

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